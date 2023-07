Luis Enrique comunica a Draxler para procurar clube

Draxler sentado no banco, não foi utilizado por Luis Enrique no primeiro amigável da época

Segundo a Sky, clubes da Arábia Saudita analisam a possível contratação do alemão ex-Benfica

Draxler voltou ao PSG após a experiência no Benfica, mas deverá ficar pouco tempo no clube francês.

Luis Enrique não utilizou o alemão no amigável desta sexta-feira contra o Le Havre e segundo a Sky já lhe comunicou que deve procurar clube. Já nem sequer segue viagem com a equipa para o estágio no Japão, tal como Mbappé.

Draxler quase não jogou na Luz por causa de lesões, que se arrastam há vários anos.

Já se fala de interesse de clubes sauditas, que analisam a possibilidade de o contratar.