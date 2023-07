Luis Enrique com recado? "Algumas saídas têm de concretizar-se"

Numa altura em que Kylian Mbappé continua afastado dos trabalhos do plantel principal, novo técnico dos parisienses quer que o clube trate de algumas vendas para depois investir e contratar

Kylian Mbappé continua a ser o tema do momento no PSG. Fora da digressão do clube pelo Japão, o francês está a colocar-se a si e ao clube numa encruzilhada. No entretanto, sem referir nomes, Luis Enrique pediu à direção que tratasse de saídas.

"Após semanas de treino, a impressão é excelente, muito boa. Não só pela dimensão do clube e por todas as instalações de que dispomos para fazer o nosso trabalho, mas também pela qualidade dos jogadores. O plantel ainda precisa de ser reforçado e algumas saídas têm de concretizar-se. Vamos aproveitar estes jogos da digressão para encontrar as sensações que queremos ver em campo", explicou, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que a comunicação social francesa explicou, durante este último fim de semana, que o PSG podia avançar para uma solução radical no processo de Mbappé, colocando uma das suas principais figuras fora dos relvados em toda a temporada 2023/2024.