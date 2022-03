Luis Enrique: "Caso as coisas corram mal no Mundial, vou-me embora e está tudo bem"

Em conferência de Imprensa, o selecionador de Espanha fez a antevisão ao duelo de preparação deste sábado, frente à Albânia, e falou sobre o Mundial'2022.

Luis Enrique, selecionador de Espanha, fez a antevisão ao encontro de preparação deste sábado, perante a congénere albanesa, agendado para as 18h45, no Cornellà-El Prat, em Barcelona, e abordou o seu futuro.

O antigo futebolista de Barcelona e Real Madrid afirmou estar "na glória" neste momento. "Resolvi fazer isto pela Imprensa para, caso as coisas corram mal no Campeonato do Mundo, não me criticarem. Se der errado, vou-me embora e não se passa nada", revelou. O selecionador natural de Gijón também falou do facto de "La Roja" voltar a jogar em Barcelona, 18 anos depois.

"Vai ser uma festa. Conhecemos as circunstâncias que envolvem este tipo de jogos, mas esperamos que todos gostem", frisou. Sobre o ecrã gigante que colocou no campo de treinos da seleção, o técnico considerou não ser "um inovador". "Vi isso em treinadores alemães há dois anos. Os jogadores gostam, no ecrã gigante vemos tudo", explicou.

Recorde-se que, com Luis Enrique ao comando, Espanha chegou às meias-finais do Euro"2020 (sendo eliminada pela Itália, atual campeã da Europa) e à final da segunda edição da Liga das Nações, tendo perdido por 2-1 para a França, na cidade de Milão. A seleção espanhola já garantiu o passaporte para o Campeonato do Mundo do Catar, que se realiza em novembro e dezembro, depois de ter ficado no primeiro lugar do grupo B de qualificação, à frente da Suécia, que seguiu para o play-off.