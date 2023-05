Luis Enrique apontado como possível sucessor de Spalletti no Nápoles

Spalletti não deverá continuar no clube napolitano. Luis Enrique, livre no mercado, é hipótese.

Depois de conseguir conquistar a Serie A, Luciano Spalletti deverá deixar o Nápoles, de acordo com a imprensa italiana. E Luis Enrique está a ser apontado como possível sucessor. De acordo com o Corriere dello Sport, Aurelio de Laurentiis, presidente dos napolitanos, já conversado com o treinador espanhol.

O dirigente considera que o ex-selecionador de Espanha tem o perfil ideal para comandar os campeões italianos e terá, de acordo com aquela publicação, prometido que não vai vender Osimhen e Kvaratskhelia, estrelas maiores da equipa.

Luis Enrique, de 53 anos, está livre desde que deixou a Espanha em dezembro de 2022, após o Mundial do Catar. Thiago Motta, do Bolonha, e Vincenzo Italiano, da Fiorentina, também estarão entre as possíveis escolhas.