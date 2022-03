Luis Enrique alheio aos rumores do Manchester United: "Estou onde quero estar"

Técnico tem sido associado ao Manchester United

Em conferência de antevisão ao particular com a Islândia, Luis Enrique, selecionador espanhol, negou qualquer acordo para se tornar treinador do Manchester United na próxima época, garantindo estar de pé e cal no comando técnico da Espanha.

"Estarei no Catar com a Espanha porque dei a minha palavra e não há nada que me faça estar mais empolgado do que representar o meu país no Campeonato do Mundo, depois, veremos. E ainda mais com esta seleção e com esta Federação. Posso dizer mais alto, mas não com mais clareza. Estou onde quero estar", declarou.

Luis Enrique representou a La Roja enquanto jogador durante 62 ocasiões, incluindo três Mundiais e um Europeu mas, quando questionado sobre se teria lugar na atual seleção espanhola, o selecionador mostrou-se convicto de que falharia a convocatória.

"Eu não iria para a seleção. Já vi jogos do meu tempo. E minha mãe, como era lento. Às vezes tento ensinar aos meus filhos e é melhor não. Achei que tinha ida e volta, mas não, nada. Estava parado o todo o tempo", considerou Luis Enrique.

A Espanha completa esta pausa internacional na terça-feira, às 19h45, hora em que defronta a Islândia num jogo particular, após ter batido a Albânia por 2-1 no sábado.