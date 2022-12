Luis Enrique ainda não renovou e, em Espanha, já avançam com possível sucessor

Marcelino Toral tem recebido várias propostas, mas tem recusado enquanto vê uma janela de oportunidade para orientar La Roja

A Espanha está nos oitavos-de-final, mas nem mesmo um título de campeão do Mundo significará a continuidade de Luis Enrique no comando técnico. A sensação no país vizinho é que o selecionador sairá independentemente do resultado final e já há sucessor em vista.

De acordo com o AS, os responsáveis da federação querem garantias vindas do selecionador logo após o último jogo no Catar, independentemente de haver título ou não. Os sinais vão apontando para a saída, mas tal ainda não pode ser dada como uma certeza.

Entretanto, Marcelino Toral está à espreita. O antigo técnico de Valência e Athletic de Bilbau já recusou propostas do seu país e, também, do futebol francês.