Luis Enrique afasta rumores com mensagem nas redes sociais

Imprensa espanhola deu conta de que o treinador poderia estar de saída do PSG, algo que o próprio parece desmentir. "Um por todos e todos por um", escreveu.

Luis Enrique recorreu às "histórias" da rede social Instagram para deixar uma mensagem que está a ser entendida como uma resposta aos rumores que ontem circularam na imprensa espanhola a respeito de uma eventual saída do treinador do comando técnico do PSG. "Um por todos e todos por um", escreveu.

Segundo a Marca, Luís Enrique não estaria a gostar da indefinição no clube e poderia bater com a porta. O jornal espanhol garantiu que o técnico está farto da forma como está a ser gerido o dossiê Mbappé e a construção da equipa e ponderaria a saída.