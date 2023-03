Luis Díaz voltou aos treinos no Liverpool e tem surpreendido pela positiva

De acordo com o jornal The Mirror, a determinação demonstrada pelo extremo colombiano em regressar à melhor forma tem surpreendido todos os que o veem a treinar.

Após ter estado afastado dos relvados durante a grande maioria da temporada, Luis Díaz regressou esta quinta-feira aos treinos no Liverpool e, de acordo com o jornal britânico The Mirror, a grande maioria dos elementos do clube inglês tem estado surpreendida com a sua postura.

Após se ter lesionado com gravidade num joelho em outubro, o extremo colombiano tem passado os últimos meses a tentar recuperar a melhor forma física a todo o custo, inclusive abdicando de dias de folga desde janeiro para trabalhar no ginásio.

Nesta pausa internacional, Luis Díaz também aproveitou para dirigir-se à academia dos reds para tentar adquirir ritmo competitivo, com vista já ao próximo jogo dos reds, na casa do Manchester City, no sábado, relativo à 29.ª jornada da Premier League.

Até se ter lesionado, Luis Díaz registou quatro golos e duas assistências em 12 partidas disputadas pelo Liverpool, atual sexto classificado da Liga inglesa.