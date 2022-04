Luis Díaz traça objetivos do Liverpool: "Ganhar todos os jogos até ao final da época"

Colombiano concedeu entrevista aos meios do clube

Luis Díaz, em entrevista aos meios do Liverpool, abordou esta quinta-feira a relação que tem com Jurgen Klopp, falando ainda sobre quais as metas que o clube traçou para o final da época, que pode culminar com a conquista de um inédito quádruplo de títulos (Liga dos Campeões, Premier League, FA Cup e Taça da Liga inglesa).

Sobre o "inacreditável" técnico do Liverpool, Díaz só desdobrou-se em elogios, explicando como lida com as instruções de Klopp, que qualifica como uma "pessoa muito humilde e calma".

"O treinador? Inacreditável! Esta é apenas uma palavra que posso usar para ele, pelo pouco tempo que passámos a trabalhar juntos. Ele é uma pessoa muito humilde, muito calma. Ele tenta manter todos os seus jogadores felizes e para mim isso é muito importante", confessou.

Após já ter conquistado a Taça da Liga inglesa esta temporada, o Liverpool poderá vir a completar uma época nunca antes vista no futebol, caso conquiste a Premier League, onde está a um ponto de distância do líder Manchester City e vença a Liga dos Campeões e a final da FA Cup, que vai discutir com o Chelsea.

Com essa meta em mente, o extremo de 25 anos garantiu que o objetivo dos reds é "vencer todos os jogos" que restam até ao final da época.

"Sabemos que estamos praticamente obrigados a ganhar todos os jogos até ao final da época e sabemos que não há margem de erro para nós. Cada competição é diferente, cada troféu é diferente e cada jogo é diferente dentro dessas competições, particularmente na Premier League. Estamos a tratar todos como uma final e sabemos o que temos de fazer. Quando a equipa técnica precisar de me chamar, é claro que estarei sempre pronto e disposto, como qualquer outro jogador que decidam trazer para o seu plantel. Portanto, espero poder continuar da mesma forma, jogando bem e atuando da forma correcta para que as coisas corram bem para a equipa. Estou aqui para ajudar", concluiu Luis Díaz.