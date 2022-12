Luis Díaz sofre nova lesão e Klopp fala em "grande chapada na cara"

Avançado colombiano regressou aos treinos nos últimos dias, mas já está novamente lesionado.

Luis Díaz voltou aos treinos nos últimos dias, mas já voltou a lesionar-se. O avançado colombiano esteve dois meses de fora e agora volta a parar, a contas com um problema no joelho.

Jurgen Klopp, treinador dos reds, lamentou o azar do ex-FC Porto: "É uma enorme desilusão para nós e para ele. Não foi nenhuma situação no treino. Ele apenas sentiu ali qualquer coisa e nós quisemos ser cautelosos. No dia seguinte fizemos exames e foi uma grande chapada na cara. Mas é o que temos", apontou o alemão depois de uma derrota (3-1) com o Lyon, num jogo de preparação.

Em Inglaterra diz-se que Díaz terá de ser operado e poderá ficar afastado da competição até março.