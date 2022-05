"Luis Díaz? Se Salah sair os adeptos nem devem ficar tristes"

Adaptação do ex-Fc Porto continua a ser destacada nas análises à temporada do Liverpool

"A forma como o Luis Díaz se adaptou é incrível", começou por afirmar Gary Neville, o antigo internacional inglês e atual comentador televisivo.

"Salah e o Sadio Mané estiveram no CAN, em janeiro, e o Liverpool acaba ainda assim a disputar três finais e estar na luta pelo título de campeão pela Premier League até à última jornada? Não pensava que pudesse acontecer", acrescentou na Sky Sports. "Julgava que o Manchester City seria campeão com 10 pontos de avanço".

Para Gary Neville, o rendimento de Luis Díaz explica boa parte do desempenho do Liverpool em 2022. "O Luis Díaz é sensacional. Se o Salah sair daqui a um ano, os adeptos do Liverpool nem sequer devem ficar tristes. Têm alguém pronto para o substituir, um talento incrível".