Luis Díaz recorda nomeação para a Bola de Ouro: "Sempre sonhei estar nesses lugares"

Jogador colombiano terminou em 17.º na eleição de 2022

Luis Díaz, antigo jogador do FC Porto, regressou recentemente de lesão no Liverpool e festejou um golo na última partida, contra o Tottenham, abordando o seu momento individual e o da equipa aos meios oficiais do clube.

"Desde que cheguei aqui, sempre quis dar tudo de mim, 100% o tempo todo. É um sonho que se tornou realidade, por isso quero sempre dar o meu melhor. Tudo se resume à vontade e ao desejo de progredir e dar o meu melhor em cada jogo. É basicamente isso. Não é segredo que não foi a época que todos queríamos. Mas agora temos de fazer um balanço e estar conscientes do que não temos feito tão bem para podermos dar a volta à situação e melhorar. Depende de nós, enquanto grupo de jogadores, corrigir as coisas", afirmou.

A nomeação para os prémios Bola de Ouro e o ter terminado em 17.º foi celebrado por Luís Díaz: "Fiquei muito feliz e grato a Deus pelo que vivi quando soube disso. Ser nomeado foi uma notícia fantástica para mim em termos pessoais, porque sempre sonhei em estar nesses lugares e nessas listas. Por isso, foi incrível para mim e para a minha família também. Mas trata-se de aceitar estas coisas da mesma forma que sempre as aceitei e de manter os pés bem assentes na terra. É muito mais importante manter-me concentrado em continuar a trabalhar arduamente e a evoluir como jogador - como sempre fiz - para poder continuar a contribuir para o esforço da equipa. Essa é a verdadeira chave".