Luis Díaz marca e é engolido por uma invasão de campo: veja aqui

Extremo do Liverpool está de férias na Colômbia

Atualmente de férias na Colômbia, onde já detém estatuto de ídolo, Luis Díaz foi alvo de uma invasão de campo.

O extremo do Liverpool marcou presença num jogo particular que celebrou a inauguração do Estádio de Riohacha, em La Guajira e, após marcar um golo, foi engolido pela festa de uma multidão de adeptos.

Veja aqui o momento: