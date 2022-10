Extremo deve regressar apenas no final do ano.

Luis Díaz saiu lesionado do encontro em casa do Arsenal (3-2) e os receios do treinador Jurgen Klopp parecem confirmados. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o internacional colombiano irá regressar aos relvados apenas no final do ano, depois de terminado o Mundial do Catar, para o qual a Colômbia não se qualificou.

Díaz estava a ser um dos destaques do Liverpool, apesar do mau arranque de temporada em termos coletivos. Em 12 partidas, apontou quatro golos e duas assistências, uma delas para o golo de Darwin no encontro de domingo passado.