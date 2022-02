Luis Díaz estreia-se no banco do Liverpool na Taça de Inglaterra

Antigo jogador do FC Porto iniciou o encontro com o Cardiff no banco de suplentes.

Luis Díaz, que trocou o FC Porto pelo Liverpool no fim do mercado de transferências de inverno, estreou-se este domingo nos convocados de Jurgen Klopp, começando no banco de suplentes o encontro com o Cardiff, a contar para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra. Diogo Jota, por seu lado, começou de início.

De recordar que o extremo colombiano chegou a Inglaterra apenas na sexta-feira, depois de ter estado ao serviço da seleção, em jogos referentes à qualificação para o Mundial'2022 [derrotas por 1-0 frente a Peru e Argentina].