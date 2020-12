Luis Diaz elogia Carlos Queiroz e aborda o ambiente na seleção da Colômbia

Luis Díaz, do FC Porto e da seleção da Colômbia, foi entrevistado pelo jornal espanhol Marca

Entrevistado pela Marca, onde abordou o presente no FC Porto, Luis Díaz abordou ainda as questões em volta da seleção da Colômbia, cuja atualidade e ainda fortemente marcada pela saída de Carlos Queiroz - após duas derrotas pesadas na qualificação mundial - e os eventuais confrontos entre jogadores no balneário na última paragem FIFA.

"O futebol é mesmo assim", começou por dizer sobre a recente saída do selecionador. "Um dia está bem, outro estás mal, são as coisas do futebol. Ele é um treinador que trabalhou e fez as coisas muito bem. Sai pela porta grande apesar de ter saído após essas derrotas", disse

"As pessoas olham para maus resultados mais do que qualquer outra coisa, porque querem sempre que a sua equipa ganhe. Foram dois jogos difíceis para nós, essas derrotas custaram-nos muito, mas o trabalho que o treinador fez foi ótimo e demos o nosso melhor com ele", disse ainda.

A verdade é que depois da derrota com o Equador, foi noticiado que James e Muriel desentenderam-se - falou-se de uma luta - no balneário. "São coisas que as pessoas falam. Magoa-nos a nós e ao treinador. Os jogadores falaram uns com os outros na balneário, mas não houve mal-entendidos. O que foi dito e escrito não era verdade. Há uma incrível ligação entre nós. O que disseram era totalmente falso. De facto, quando cheguei à equipa nacional pela primeira vez, foi como se tivesse estado lá toda a minha vida, fui muito bem recebido", finalizou.