"Luis Díaz é uma das melhores, se não a melhor, contratações da temporada"

Rio Ferdinand teceu muitos elogios ao internacional colombiano no final do encontro com o Villarreal. Díaz entrou ao intervalo e acabou como melhor em campo

Luis Díaz já convenceu tudo e todos. O reforço de inverno do Liverpool voltou a ser decisivo, agora na meia-final da Liga dos Campeões e Rio Ferdinand não tem problemas em afirmar: trata-se de um dos reforços do ano.

"Luis Díaz fez a diferença com a sua habilidade no um contra um. Entrou e foi incrível. O seu drible, como engana os defesas, os seus truques. É um jogador fabuloso e uma das melhores, se não a melhor, contratações da temporada. Os seus companheiros gostam da energia que ele transmite", referiu, no final do encontro, que apurou o Liverpool para a terceira final da Liga dos Campeões em cinco anos.

Apesar de ter entrado apenas ao intervalo, Díaz foi decisivo para a vitória do Liverpool no terreno do Villarreal, ao marcar o golo que, na altura, deu o empate na partida. Apenas uma parte boa pastou para que o colombiano fosse eleito o melhor em campo.