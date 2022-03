"Luis Díaz é uma das aparições mais impressionantes do futebol internacional"

Jorge Valdano proferiu palavras bastante elogiosas relativamente ao extremo ex-FC Porto.

Quem conhece Jorge Valdano, diz que ele é tão bom com as palavras como era a marcar golos. Primeiro como futebolista, depois enquanto treinador e, por fim, desempenhando a função de dirigente, o antigo internacional argentino esteve sempre ligado ao "desporto rei" e, simultaneamente, foi escrevendo sobre futebol com o esmero de um verdadeiro romancista.

Assim, foi ganhando respeito e notoriedade no universo futebolístico e, desta vez, usou as palavras para "tirar o chapéu" a Luis Díaz. O atual comentador desfez-se em elogios ao jogador colombiano do Liverpool, quer pela rápida adaptação ao estilo de jogo de Jurgen Klopp, quer também pela forte personalidade que demonstra em cada partida que faz ao serviço da equipa de Anfield Road. "Ele surpreendeu-me. A velocidade com que se adaptou ao Liverpool é tremenda. É uma das aparições mais impressionantes do futebol internacional dos últimos tempos", reconheceu ao "Blog Deportivo"

Luis Díaz deixou o FC Porto e transferiu-se para os "reds" no mercado de inverno, tendo já realizado 12 encontros e feito dois golos pela formação da cidade dos Beatles. Nesta altura, encontra-se concentrado com a seleção da Colômbia, onde vai tentar ajudar os "cafeteros" a conseguirem o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo do Catar, na dupla jornada que encerra a qualificação na CONMEBOL (os colombianos recebem a Bolívia na quinta-feira, dia 24, e, no dia 30, deslocam-se ao terreno da Venezuela, com a "obrigação" de vencerem os dois duelos para ainda acalentarem esperanças de marcarem presença no Mundial).