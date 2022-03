Luis Díaz e outros exemplos: as estrelas que falham o Mundial do Catar

O próximo Mundial irá contar com grandes nomes do futebol, com Ronaldo e Messi em destaque, mas nem todos puderam marcar viagem para o Catar.

Com o aproximar da fase de apuramento para o Mundial de 2022, já é possível verificar que a maior parte das vagas já estão ocupadas, muitas delas por seleções de renome, recheadas de estrelas a nível mundial. Esta constelação que vai figurar no Catar conta com a experiência de jogadores como Ronaldo ou Messi, que avançam para o quinto Mundial da carreira, mas também com a irreverência de jogadores mais novos como Pedri, Mbappé ou Vinícius Júnior.

No entanto, nem todos os craques conseguiram a tão desejada qualificação, existindo ausências de peso um pouco por todo o mundo, havendo ainda outros que estão na luta por um lugar no Catar, como Gareth Bale, Keylor Navas ou Christian Pulisic.

No continente africano, os jogadores da Costa do Marfim, Kessié e Sebastian Haller, são dois dos nomes mais sonantes que souberam mais cedo que não iam ao Mundial, uma vez que a sua seleção nem sequer marcou presença no play-off continental. Em semelhante cenário esteve a seleção do Gabão, de Aubameyang, avançado do Barcelona. Já na ronda de play-off, caiu aquele que é talvez o melhor jogador africano dos últimos anos, Mohamed Salah, a estrela do Liverpool que viu o seu Egito a ser eliminado pelo Senegal. Ao serviço da Argélia, o adversário de Salah na Premier League, Riyad Mahrez, também foi eliminado nesta fase, neste caso pelos Camarões.

Na América do Sul, as três seleções mais consagradas da região, Brasil, Argentina e Uruguai, conseguiram a qualificação, como seria de esperar. No entanto, o surpreendente apuramento direto do Equador e o apuramento do Peru para o play-off intercontinental, tirou duas vagas a seleções que contam com jogadores de classe mundial. A Colômbia falha o Campeonato do Mundo pela primeira vez desde 2010, deixando de fora do Catar nomes como Luis Diaz, Falcão, James Rodriguez ou Juan Cuadrado. Para além dos "cafeteros", a seleção "dourada" do Chile, de Arturo Vidal e Alexis Sánchez, parece ter perdido a última hipótese de voltar a participar num Mundial. A equipa chilena tinha ganho a Copa América em 2015 e 2016, mas já havia falhado o Mundial da Rússia.

Já na Europa, a ausência incontornável é a da campeã europeia, Itália. Com o falhanço da "Squadra Azzurra", nomes como Donnarumma, Immobile, Jorginho ou Bonucci não vão poder lutar pelo quinto título mundial da sua seleção pela segunda vez consecutiva, após terem sido eliminados no play-off pela Macedónia. À semelhança dos italianos, a Suécia, do eterno Zlatan Ibrahimovic, e a Áustria, de David Alaba, também perderam a hipótese de ir ao Catar na ronda de play-off. Já a Eslovénia, de Jan Oblak, foi eliminada ainda na fase de grupos.