Luis Díaz e os primeiros tempos no Liverpool: "Têm sido uma grande ajuda para mim..."

Declarações do antigo jogador do FC Porto, agora ao serviço dos "reds", sobre os primeiros tempos em Liverpool, onde já conquistou uma Taça da Liga inglesa.

Primeiros tempos no Liverpool, já com um troféu [Taça da Liga inglesa]: "Do ponto de vista pessoal, tem corrido tudo da forma que sonhei. Sabia que tinha vindo para um clube muito competitivo e que lutava em todas as frentes. Por isso, estou muito, muito feliz pela forma como começou e espero que continue por muito tempo."

Adaptação rápida: "Tem sido um pouco surpreendente. Era assim que eu queria que fosse. Queria entrosar-me o mais rapidamente possível para perceber o estilo de jogo e sentir-me confortável. No treino e nos jogos acho que já consigo ter um bom entendimento com os meus colegas, e acho que isso se deve tanto a eles como à equipa técnica, que me têm ajudado muito neste período de adaptação. Têm sido uma grande ajuda para mim. Estou aqui para tentar ajudar. Quero continuar a fazer o meu melhor."

Sentimento de jogar e vencer a Taça da Liga inglesa [frente ao Chelsea]: "Foi fantástico. E da forma que foi, nos penáltis, deu para ver o quanto significou para os adeptos. Sabemos que eles nos apoiam sempre e claramente que sentimos o apoio deles em campo. Foi absolutamente fantástico. Mas tenho de manter os pés no chão e continuar a trabalhar arduamente, a tentar crescer como jogador e ser humano."

Penálti de Fabinho, à Panenka: "Nos dias que antecederam a final, estávamos a bater penáltis e treinámos isso juntos. Ele andava a brincar e a dizer que, se o jogo fosse a penáltis, ia fazer um Panenka. E eu disse-lhe: "Não acredito! Não podes fazer isso. Se correr mal, os adeptos vão levar a mal numa final". Quando chegou o momento e ele estava a caminhar para a bola, pensei: "Será que vai mesmo fazer isto?". E ver a maneira como ele fez... só mostra a classe e qualidade dele. Fiquei um pouco chocado e surpreendido."