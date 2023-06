Luis Díaz é o novo número 7 do Liverpool e vai "reembolsar" adeptos

Antigo jogador do FC Porto troca o número 23 pelo 7 que era de James Milner

Luis Díaz, antigo jogador do FC Porto, vai ser o novo camisola 7 do Liverpool, informou esta segunda-feira o clube inglês.

O internacional colombiano recebe assim o número que pertencia a James Milner, que envergou o referido dorsal durante oito anos e que recentemente rumou ao Brighton, depois de terminar contrato com os "reds".

De acordo com o clube, o jogador irá "reembolsar" os adeptos que já tenham adquirido a camisola de 2023/24 com o nome "Luis Díaz" e o número 23, trocando pelo novo número. As camisolas devolvidas serão entregues à fundação do clube.