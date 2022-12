"Luis Díaz é o melhor jogador que defrontei até ao momento"

Palavras de um jovem lateral do Everton.

Luis Díaz não tardou a cotar-se como uma das figuras do Liverpool e Nathan Patterson que o diga. O lateral escocês do Everton não teve dúvidas em eleger o ex-jogador do FC Porto como o mais difícil de travar, entre todos aqueles que já enfrentou.

"É espetacular porque, sendo jovem [21 anos], tenho constantemente de me desafiar a mim próprio. É um grande campeonato [a Premier League]. O melhor jogador que defrontei até ao momento foi provavelmente Luis Díaz no jogo com o Liverpool em Goodison [casa do Everton]. Foi um grande teste e penso que estive bem. Para falar a verdade, toda a gente por aqui tem qualidade de topo", afirmou ao Daily Record.

Díaz chegou ao Liverpool no mercado de inverno da época passada, contribuindo com seis golos e quatro assistências. Na temporada atual leva quatro remates certeiros e dois passes para golo em 12 partidas.