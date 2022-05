"Luis Díaz é melhor do que o Neymar"

Jason Cundy, antigo futebolista de Chelsea e Tottenham, entende que o extremo ex-FC Porto supera o craque do PSG

Luis Díaz, fundamental na passagem do Liverpool à final da Liga dos Campeões, conquista, a olhos vistos, atuais e ex-personalidades do futebol britânico, sendo, além de muito elogiado, já comparado com um dos melhores do desporto-rei.

Para Jason Cundy, antigo futebolista inglês e comentador na rádio "talkSport", o colombiano, que pegou como de estaca na equipa dos reds, apresenta já mais qualidade do que a estrela brasileira Neymar (PSG), pelo que optaria por ele num alinhamento.

"Luis Diaz é melhor do que o Neymar. Eu preferia ter, na minha equipa, o Diaz do que o Neymar. Não o ponham no mesmo patamar do que Díaz, Neymar é sobrevalorizado", disse Cundy, ex-Chelsea e Tottenham, aos microfones da estação britânica.

Díaz foi lançado por Klopp ao intervalo do Villarreal-Liverpool, quando a equipa perdia por 2-0, e ajudou à reposição da igualdade, sobretudo com um golo, de cabeça, aos 67' tendo protagonizado vários lances desconcertantes e criadores de perigo, além de exibir, como lhe é característica, uma assinalável entrega ao jogo.

O extremo colombiano, eleito, pela UEFA, o melhor jogador em campo no duelo em solo espanhol, apontou o quarto golo em 12 jogos disputados na atua Liga dos Campeões.