Luis Díaz e a ajuda do FC Porto no sucesso em Anfield: "Aprendi muito lá"

Extremo tem tido um impacto imediato desde que ingressou no Liverpool

Luis Díaz tem surpreendido até aos adeptos mais otimistas do Liverpool desde que chegou a Anfield no mercado de inverno, oriundo do FC Porto. O colombiano leva quatro golos e duas assistências em 17 jogos pelos reds e, esta quinta-feira, concedeu uma entrevista aos meios do clube, em que admite que a adaptação à equipa não podia estar a correr melhor.

"Estou muito feliz e encantado por estar aqui no clube, e por me ter instalado da maneira que me instalei. Partilhar um balneário com este grupo de grandes atletas, bem como com o treinador, é para mim um prazer absoluto. O mais importante para mim é ajudar a equipa e continuar com o mesmo estilo com que comecei, e continuar a trabalhar arduamente nos treinos como sempre, para poder alcançar grandes coisas aqui, quero o máximo", garantiu.

O extremo colombiano falou ainda sobre papel do FC Porto no sucesso instantâneo que tem tido em solo inglês, admitindo que as tarefas defensivas são o principal aspeto que terá de melhorar.

"Taticamente, a forma como nos preparamos e o facto de eu também ter de defender pode ter sido a coisa mais difícil até agora. No entanto, tenho esse aspecto no meu jogo, pois passei algum tempo a jogar no FC Porto e penso ter conseguido aprender muito lá. Também aqui continuarei a melhorar, com certeza", admitiu Díaz.