Luis Díaz deixa mensagem nas redes sociais, Oliveira e Taremi reagem

Colombiano já trabalha às ordens de Jurgen Klopp no Liverpool.

Além da primeira entrevista enquanto jogador do Liverpool, Luis Díaz deixou uma mensagem nas redes sociais depois de ter começado a trabalhar no clube inglês.

"Hoje [sexta-feira] comecei a viver num novo capítulo do sonho que todos os jogadores têm quando começam no futebol: vestir a camisola de um clube grande. E quanta honra se sente ao vestir a do Liverpool. Estou entusiasmado com o que aí vem, com uma vontade tremenda de dar tudo e muito agradecido por me terem recebido com tão boa energia", escreveu nas redes sociais.

As palavras do internacional colombiano tiveram a reação de alguns ex-companheiros de equipa no FC Porto, como Sérgio Oliveira e Taremi, que publicaram alguns emojis em jeito de apoio ao extremo.