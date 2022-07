"Luis Díaz colocou a fasquia muito alta, agora terá de mantê-la ou melhorá-la"

Adrián, guarda-redes do Liverpool, admitiu ter ficado surpreso com a rápida adaptação do ex-FC Porto

Não existem dúvidas de que Luis Díaz deixou boas impressões nos primeiros seis meses enquanto jogador do Liverpool, que pagou 45 milhões de euros, que podem ascender a 60 milhões, para o contratar ao FC Porto, no passado mercado de inverno.

Este sábado, Adrián, guarda-redes do Liverpool, foi outra personalidade que deixou largos elogios ao extremo de 25 anos, admitindo ter ficado surpreendido com a rápida adaptação de Díaz a Anfield.

"Na sua primeira temporada connosco, Luis foi incrível. Esperamos que ele continue assim e que Darwin se adapte rapidamente também. Ele [Luis Díaz] nunca pára, é muito vívido, criativo, dribla, remata... É um jogador de primeira classe e já o mostrou nestes primeiros meses connosco", começou por dizer, em entrevista aos meios do Liverpool.

Para Adrián, a questão que se coloca esta temporada é se Díaz irá conseguir replicar, ou até superar, os níveis que já exibiu em Anfield. Quanto a isso, o experiente guardião espanhol, de 35 anos, não tem dúvidas.

"Este temporada será importante porque ele colocou a fasquia muito alta. Agora tem de mantê-la ou até melhorá-la. Se o vai conseguir? Claro! O seu inglês está a melhorar também. Estamos na pré-temporada e o grupo latino [do clube] está a crescer com o Darwin também. Vamos tentar ajudá-los o máximo possível a adaptarem-se", garantiu.