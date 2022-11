Luis Díaz ainda sonha com o Barcelona: "Gostava de jogar em Espanha..."

Luis Diaz, jogador do Liverpool

Colombiano ex-FC Porto já tinha assumido em 2018 que gostava do clube catalão. Agora, sem mencionar o nome, insistiu no desejo de jogar na liga espanhola

O ex-FC Porto e atualmente jogador do Liverpool, Luis Díaz, deu uma entrevista à revista SoHo na qual revela os seus desejos para o futuro.

"Gostava de jogar num clube espanhol que sempre chamou a atenção à minha família, mas é mais um desejo de criança. Agora só penso em levantar troféus e fazer história com o Liverpool", comentou.

Refira-se que recentemente, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, assumiu que tentou a contratação do colombiano, sem sucesso.

"Sou adepto do Barcelona e quando posso, vejo todos os jogos. Seria lindo acabar lá, mas é preciso trabalhar muito para isso", tinha dito Luis Díaz em 2018 no canal de youtube "El Ámbito Notícias", quando ainda estava no Junior de Barranquilla.