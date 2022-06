Luís Castro saiu do carro e falou com quem invadiu centro de treinos do Botafogo

O treinador português Luís Castro, ainda que acompanhado de perto por seguranças do brasileiro, saiu do carro para conversar com os adeptos que invadiram o centro de treinos do Botafogo

Alguns adeptos do Botafogo invadiram o centro de treinos do clube e pediram satisfações aos jogadores.

O clube orientado por Luís Castro atravessa uma fase muito delicada no Brasileirão, onde é 17º classificado - lugar de descida - e não vence há cinco jornadas consecutivas.

Apesar da tensão do momento, Luís Castro fez questão de conversar com alguns dos adeptos concentrados na entrada do centro de treinos do Botafogo. "Diego Gonçalves lesionado, Lucas Fernandes lesionado, Luís Oyama lesionado, Gustavo Sauer... Muita gente lesionada. Ou vocês estão connosco ou vamos ter mais dificuldades. Estamos com muitas dificuldades. Eu cobro todos. Deixa comigo. Você sabem os momentos que vivemos nos últimos anos. Todos juntos conseguimos, vamos lutar. Lutar não é sinónimo de ganhar", disse o treinador português, frente a frente com os membros da claque Fúria Jovem.