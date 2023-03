Tiquinho castigado com oito jogos de suspensão. Marçal com cinco

O avançado, que agrediu o árbitro no jogo com o Flamengo, levou oito jogos de suspensão. O lateral-esquerdo levou cinco

O Botafogo-Flamengo (0-1) de dia 25 de fevereiro acabou com polémica e agressões e as sanções já se conhecem: Tiquinho Soares levou oito jogos de suspensão e Marçal cinco. Os dois vão desfalcar a equipa orientada por Luís Castro nos próximos tempos.

Recorde-se que o avançado que passou por FC Porto e V. Guimarães agrediu o árbitro no final da partida, após ser expulso, sendo que o lateral que passou por Torreense, Nacional e Benfica também foi expulso nessa partida.

Em poucos minutos:

Duas expulsões seguidas por reclamação, Tiquinho ficando cabeça com cabeça com o árbitro, invasão de torcedor em campo, polícia no gramado de jogo... pic.twitter.com/9M0Ahz1Xaf - TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 26, 2023

Os dois jogadores já cumpriram um jogo de castigo, pois foram automaticamente suspensos preventivamente. O castigo só é válido nos jogos do campeonato estadual.

O Botafogo anunciou que vai recorrer dos castigos, que considera excessivos.

O árbitro escreveu no relatório que levou uma cabeçada de Tiquinho Soares e este, no seu depoimento, defendeu-se de forma emocionada: "Não foi minha intenção agredir o árbitro. Em 15 anos de carreira, isso nunca aconteceu. Teve uma falta não marcada, eu insultei o árbitro e depois me irritei com a expulsão. Eu não dei cabeçada nele, apenas uma encarada. Arrependo-me do que aconteceu."

Recorde-se que a sanção a Tiquinho Soares podia chegar aos seis meses.