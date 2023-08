Luís Castro e a vitória sofrida do Al Nassr: "A equipa foi corajosa até ao último minuto"

No rescaldo do jogo com o Shabab Al Ahli, que o Al Nassr venceu (4-2) nos descontos, Luís Castro destacou a "coragem" da equipa e revelou que teve dificuldades a preparar o encontro.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil mas a equipa foi corajosa té ao último minuto. A vontade de conseguir a vitória era muito grande e merecemos este resultado, porque fomos bravos", disse Luís Castro depois do Al Nassr-Shabab Al Ahl (4-2), que valeu a qualificação da equipa saudita para a fase de grupos da Liga dis Campeões asiática.

"Tivemos dificuldades a preparar o jogo devido a algumas baixas na linha defensiva mas conseguimos o essencial, que era ganhar. Quando a equipa ganha, todos ganhamos. Quando perde, todos perdemos. Mas devemos ficar sempre juntos", afirmou ainda.

O Al Nassr esteve à beira do abismo, o perder por 2-1 em casa esta terça-feira contra o Al Ahli do Dubai, no play-off de qualificação para a Liga dos Campeões asiática, mas nos minutos finais conseguiu recuperar e vencer a partida por 4-2, qualificando-se para a fase de grupos.