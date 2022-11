Luís Castro colocado no radar dos escoceses do Rangers

Luís Castro, treinador do Botafogo

A formação de Glasgow já terá feito uma abordagem junto do treinador português.

O Rangers, atual segundo classificado da liga escocesa, a nove pontos do líder Celtic, terá feito uma abordagem a Luís Castro, técnico português do Botafogo, do Brasil.

A turma de Glasgow está interessada em contratar Michael Beale, treinador do Queens Park Rangers, do Championship, para substituir Gio van Bronckhorst no comando técnico, mas, ao mesmo tempo, tem em cima da mesa outros candidatos alternativos.

De acordo com o Goal Brasil, Luís Castro é o técnico que agrada à direção dos protestantes, caso o desejo por Michael Beale não se venha a concretizar.