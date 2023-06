Luís Campos quer fechar Nagelsmann até ao final da próxima semana

De acordo com o L'Équipe, o diretor desportivo pretende fechar a contratação do técnico alemão até ao final da próxima semana, com Christophe Galtier na porta de saída do PSG.

O jornal L'Équipe avança esta terça-feira que Luís Campos, diretor desportivo do PSG, pretende fechar a contratação de Julian Nagelsmann até ao final da próxima semana, com o técnico alemão a suceder a Christophe Galtier no comando do campeão francês.

Depois de ter sido noticiado que o clube francês está perto de alcançar um acordo com o treinador, tudo indica que Nagelsmann irá mesmo comandar o PSG na próxima época, após ter sido despedido de forma surpreendente do Bayern, em março.

Apesar da sua saída, Nagelsmann continua contratualizado em Munique, com a referida fonte a acrescentar que o Bayern espera receber entre oito e dez milhões de euros pelo jovem treinador, de 35 anos.