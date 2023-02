Luís Campos admite sobre Messi: "Não o posso esconder"

Diretor desportivo dos parisienses revela que a intenção passa mesmo por renovar contrato com o campeão do Mundo

Luís Campos, diretor desportivo do PSG, admitiu que o objetivo do clube é renovar o contrato de Messi. O argentino deixará de estar ligado aos parisienses no verão de 2023, mas a instituição quer prolongar o casamento.

"Sim, estamos em conversações com o Leo para a renovação. Gostaria de o manter neste projeto, não o posso esconder. Estamos, neste momento, em conversações para atingir o objetivo de continuar a tê-lo connosco", explicou o português.

Em Paris desde o verão de 2021, Lionel Messi leva 58 jogos e 26 golos marcados com a camisola do PSG.