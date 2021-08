Médio Show reforça o campeão da Bulgária, que vai medir forças com os minhotos na fase de grupos da Liga Europa.

Adversário do Braga na Liga Europa, o Ludogorets assegurou a contratação de Manuel Show, angolano que em Portugal tinha jogado no Belenenses e no Boavista, em ambos por empréstimo do Lille.

Já desvinculado do clube francês, o médio assina agora pelo Ludogorets, campeão búlgaro nas dez últimas épocas. "O Ludogorets é campeão e é o melhor da Bulgária", afirmou.