Luciano Sánchez teve alta e elogiou Marcelo: "Admiro-o como jogador e agora como pessoa"

Brasileiro lesionou sem querer o argentino e desatou a chorar, no Argentinos-Fluminense

Luciano Sánchez, jogador do Argentinos, já teve alta após a grave lesão que sofreu contra o Fluminense, fruto de uma pancada dada sem querer por Marcelo. E À saída do hospital deixou uma mensagem ao lateral brasileiro do Fluminense.

"Mandou-me uma mensagem a pedir desculpas, que ele estava a sentir-se mal, fiquei a saber que ele foi tentar falar comigo ainda no balneário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Eu admiro-o como jogador e agora como pessoa. Não tenho nada para reclamar dele, ele pode ficar tranquilo e disse-lhe isso", comentou Luciano Sánchez.

O jogador do Argentinos Juniors sofreu uma luxação no joelho esquerdo, em lance impressionante.