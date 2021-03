Lucho González termina carreira de jogador, mas fica no Athletico Paranaense

Antigo médio do FC Porto vai renovar contrato para disputar jogo de despedida.

Lucho González vai colocar um ponto final na carreira de futebolista, anunciou no sábado Paulo Autuori, ex-treinador e agora diretor técnico do Athletico Paranaense.

O médio argentino, de 40 anos, vai renovar contrato para disputar um jogo de despedida, mantendo-se ligado ao clube brasileiro, que representou nas últimas quatro épocas e meia, noutras funções.

"O Lucho González decidiu encerrar a carreira aqui no Athletico Paranaense. Mas sabe-se também que ele irá permanecer na estrutura técnica da equipa. Vamos preparar aquilo que é o seu jogo de despedida estando atentos ao contexto no qual vivemos. Depois, será algo que vamos detalhar mais, mas já está definido, ele vai encerrar a carreira aqui e vai permanecer na estrutura técnica da equipa", explicou Autuori, no mesmo dia em que anunciou o português António Oliveira, de 38 anos, como novo homem do leme do "Furacão".

Lucho estreou-se como profissional no Huracán, da Argentina, em 1998/99, rumando em 2002 ao River Plate. Em 2005, assinou pelo FC Porto, onde marcou uma geração e chegou a envergar a braçadeira de capitão. Deixou os dragões em 2009, ano em que assinou pelo Marselha, e regressou ao Dragão em 2012. Por lá permaneceu por dois anos, aventurando-se posteriormente no Catar, ao serviço do Al-Rayyan.

Em 2015, voltou ao River e, no ano seguinte, optou por exeprimentar o futebol brasileiro, onde permaneceu até agora, com as cores do Athletico.