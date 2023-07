Lucho González tem novo clube no Brasil

Antigo capitão do FC Porto será adjunto de Eduardo Coudet no Internacional de Porto Alegre

Após experiências como adjunto no Athletico Paranaense e como principal no Ceará, Lucho González tem novo clube: o argentino é desde esta quinta-feira adjunto de Eduardo Coudet no Internacional de Porto Alegre.

O clube brasileiro chegou a tentar a contratação do antigo capitão do FC Porto, como jogador, mas sem sucesso.

Lucho tinha sido colega de Coudet no River Plate.

Recorde-se que Lucho González terminou a carreira de jogador no Brasil, no Athletico Paranaense.