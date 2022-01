Lucho González regressa ao Ahtletico Paranaense, mas noutra função

Lucho González vai ser treinador adjunto de Alberto Valentim no Ahtletico Paranaense.

Lucho González, que vingou na Europa ao serviço do FC Porto, está de volta ao Athletico Paranaense, desta vez como técnico adjunto de Alberto Valentim. O argentino, com 40 anos de idade, representou o emblema brasileiro entre 2016 e 2021, terminando aí a sua carreira.

Citado pelo Globo, Lucho confessa: "Regresso a um lugar em que sempre fui muito bem tratado e onde gosto de estar. Onde me sinto identificado com os adeptos, onde me sinto identificado com o clube e com os projetos do clube. Agora, estou de volta para continuar a aprender".

Lucho tem-se preparado desde 2020, com cursos de treinador, nomeadamente a licença B da Confederação Brasileira de Futebol e a licença PRO da federação argentina.