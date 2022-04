Lucho González deixa equipa técnica do Athletico Paranaense

Lucho com a camisola do FC Porto

O antigo capitão do FC Porto pediu para sair do clube brasileiro, que havia despedido o treinador principal no fim de semana

O Athletico Paranaense comunicou que Lucho González, antigo capitão do FC Porto, saiu da equipa técnica do clube brasileiro. O argentino de 41 anos pediu a demissão devido ao facto de Alberto Valentim, treinador principal da equipa, ter sido despedido no fim de semana.

Segundo a Globo Esporte, o clube terá tentado convencer Lucho González a ficar, mas o argentino manteve a decisão de sair.

"El Comandante" acabou a carreira de jogador precisamente no Athletico em 2021, e conseguiu o feito de ser o segundo jogador argentino com mais títulos, apenas superado pelo inevitável Lionel Messi, tendo para isso contribuído em grande parte as duas passagens pelo FC Porto (2005-2009 e 2012-2014).

No Dragão, o argentino conquistou seis campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.