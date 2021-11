Lucho abre a porta à carreira como treinador: "Sinto falta do dia a dia no clube"

Em maio de 2021, Lucho González deu por terminada a carreira de futebolista, aos 40 anos, mas não pensa deixar os relvados e quer ser treinador.

Já com as chuteiras guardadas, Lucho González pensa agora em ser treinador. O antigo médio tirou cursos para exercer essa profissão e está empenhado em começar no Ahtletico Paranaense, onde terminou a carreira de futebolista.

"Eu conversei com a direção, tivemos reuniões e decidimos que eu iria esperar um pouco, aproveitar o tempo com a família, acabar o curso de treinador. Não vou dizer que não estou a gostar desta vida, porque estou, mas também sinto falta de estar no dia a dia do clube. Então vai ser no momento certo, teremos reuniões, tomaremos decisões. Mas uma coisa que eu e a direção temos muito claro é que o começo será no Athletico. A função dependerá de mais reuniões", abordou o argentino, em entrevista ao GloboEsporte.