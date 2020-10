Lucas Veríssimo foi associado a Benfica e FC Porto: " Não é a primeira vez e nem será a última"

Defesa-central do Santos foi protagonista dos últimos dias do mercado de transferências, sendo associado sucessivas vezes a Benfica e FC Porto

"Não é a primeira vez e nem será a última que vão existir essas negociações envolvendo meu nome", diz Lucas Veríssimo quando confrontado com o facto de continuar no Santos depois de ter sido dado como muito perto da porta de saída do clube brasileiro para rumar à I Liga.

Benfica e FC Porto foram, por diversas vezes, associados ao central, facto que Lucas Veríssimo julga ser capaz de explicar: "Acredito que isso seja fruto de um trabalho que vem sendo bem feito. Vou seguir trabalhando como sempre trabalhei, vou dar o meu melhor com esta camisola, que é uma das mais pesadas do futebol mundial. Estou muito grato a Deus e ao Santos por tudo que me proporcionaram, o que eu faço hoje não chega nem aos pés do que o Santos já fez por mim", disse, citado pela assessoria de imprensa.

Cuca, treinador do Santos, falou também de Lucas Veríssimo: "Já é a terceira vez que isso acontece com o Lucas [frustração em negociações].. Imagina a cabeça dele. É um cara diferenciado. Eu ponho o Lucas como um dos melhores do Brasil. É na técnica, velocidade e jogo aéreo. Com certeza o pessoal da Seleção do Brasil está com ele no radar, é um jogador diferenciado. É um grande reforço que a gente conseguiu nesta janela de transferências", disse