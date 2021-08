Lucas Torreira reforça Fiorentina cedido pelo Arsenal

Redação com Lusa

Médio está de regresso ao futebol italiano

O futebolista uruguaio Lucas Torreira vai representar a Fiorentina por empréstimo dos ingleses do Arsenal, informou hoje o clube italiano, que fica com a cláusula de opção de compra no final da temporada 2021/22.

Esta será a segunda passagem do internacional uruguaio, de 25 anos, por solo transalpino, depois das passagens no Pescara, entre 2014 e 2016, e na Sampdoria, nos dois anos seguintes, antes de ingressar nos "gunners".

Sem espaço nas contas de Mikel Arteta, o médio vai cumprir o segundo empréstimo consecutivo, depois de ter sido cedido ao Atlético de Madrid na época passada, clube pelo qual se sagrou campeão em Espanha, tendo anotado um golo num total de 26 encontros oficiais.