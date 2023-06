Lucas Silva volta para terceira etapa no Cruzeiro de Pepa

Médio de 30 anos, outrora chumbado no Sporting por uma arritmia cardíaca, volta ao seu porto seguro

Aos 30 anos, Lucas Silva vai voltar ao Cruzeiro e reforçar o meio-campo da equipa orientada por Pepa, naquela que será a sua terceira etapa no clube de Belo Horizonte.

Atualmente no Grémio, Lucas Silva pretende, mais uma vez, regressar ao seu melhor nível na raposa, como já fez anteriormente. No seu porto seguro, além de um reforço com experiência, será ainda um líder no balneário.

Lucas Silva jogou também no Real Madrid e no Marselha e chegou a realizar exames médicos em Alvalade para ingressar no Sporting, mas chumbou por uma alegada arritmia cardíaca.