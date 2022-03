Lucas Silva atingido por telemóvel enquanto festejava terceiro golo no dérbi de Porto Alegre

Médio defensivo foi festejar junto dos companheiros, nas imediações das bancadas, até que foi atingido por um telemóvel na face

Apesar da vitória por 3-0 no dérbi de Porto Alegre, diante do Internacional, nas meias-finais do campeonato gaúcho, Lucas Silva, médio do Grêmio, não recordará a partida deste sábado com particular felicidade.

Aquando do terceiro golo do Grêmio, apontado por Diego Souza, de penálti, aos 71, o médio brasileiro dirigiu-se até às imediações das bancadas, para festejar juntamente com os colegas de equipa e tudo estava a correr dentro do normal até que... um telemóvel lhe atingiu em cheio na face.

O médio defensivo foi rapidamente acudido pela equipa médica do Grêmio, tendo sido substituído aos 77, para a entrada de Gabriel Silva.

Fique com o momento em que Lucas Silva é atingido: