Lucas Ocampos deve regressar a Sevilha já em janeiro

Extremo tem jogado muito pouco no Ajax e ficou fora do Mundial. Opção de compra não deve avançar e jogador será reforço de Sampaoli

Lucas Ocampos não está a ser nada feliz no Ajax e no futebol neerlandês. O argentino tem jogado muito pouco e o empréstimo pode só durar meia época, quando o clube tinha uma opção de compra já fixada no contrato.

De acordo com a imprensa espanhola, o extremo, que só tem 114 minutos na temporada, deve reforçar a equipa de Sampaoli, regressando no mercado de janeiro à casa de partida, depois de um verão em que se esperava, até, que saísse de forma definitiva do Sevilha.

Devido à pouca utilização nos Países Baixos, Ocampos ficou fora da convocatória da seleção argentina para o Mundial do Catar.