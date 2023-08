Lucas Moura confirmado no São Paulo: "Chegou a hora, voltei para casa"

Médio-ofensivo assinou até dezembro. Depois deve rumar ao Los Angeles FC, da MLS

Após onze anos na Europa, no PSG e no Tottenham, Lucas Moura regressa ao São Paulo.

"Chegou a hora, voltei para casa!", revela o próprio jogador num vídeo publicado pelo São Paulo.

Após quase onze anos, Lucas Moura vai voltar ao São Paulo para, aos 30 anos, relançar a carreira. Assinou até dezembro. Depois, deverá seguir a carreira na MLS, no Los Angeles FC.

Desde que deixou o clube paulista em janeiro de 2013, representou o PSG e o Tottenham.

No final de abril despediu-se dos ingleses e desde então está no mercado. Tinha em mãos uma proposta do Monterrey e a do São Paulo e optou pelo clube do coração.

O São Paulo apresentou esta terça-feira James Rodríguez e garante assim outro reforço de peso para o que resta da temporada.

Ele respondeu ao coração.@LucasMoura7 voltou para casa.#RespondeAoCoração ♥️ #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/zP4p5zi5uZ - São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2023

"É um turbilhão de emoções, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz, é um momento especial na minha carreira, para a minha família. É realmente muito especial para mim", afirmou aos meios do clube.

