Lucas Hernández tem até ao dia 28 de outubro para se apresentar na prisão

Lucas Hernández foi condenado a seis meses de prisão, por infringir a ordem judicial que o obrigava a estar afastado da sua mulher, devido a violência doméstica, num caso que remonta a 2017 e numa decisão que era extensível a ambos.

O internacional francês Lucas Hernández, futebolista do Bayern Munique, tem um prazo até 28 de outubro para se apresentar numa prisão espanhola, para cumprir uma pena de seis meses num caso de violência doméstica.

De acordo com o Supremo tribunal de Madrid, o jogador, de 25 anos, apresentou-se hoje de forma voluntária no tribunal criminal, a que deveria comparecer na terça-feira, na véspera do Bayern defrontar o Benfica na Luz, para a Liga dos Campeões.

Com a apresentação hoje efetuada, um dia antes do previsto, o prazo dado para entrada do futebolista na prisão termina em 28 de outubro, informou também o tribunal.

"Tem 10 dias para ingressar voluntariamente na prisão", indicou a instância judicial, realçando que a situação apenas não se verificará se o recurso apresentado tiver aceitação antes dessa data.

Depois disso, o jogador, que então atuava ao serviço do Atlético de Madrid, e a mulher foram de lua de mel, apesar das medidas restritivas existentes para ambos.

O futebolista solicitou a suspensão da pena, mas o julgado de paz de Madrid negou a pretensão, devido a antecedentes em matéria de violência de género, de um tribunal de Madrid e de um outro em Móstoles.