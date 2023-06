Lucas Hernández não aceita renovar com o Bayern e pede para sair já

Defesa francês tem mais um ano de contrato e quer ir já para o PSG

Segundo o jornalista da Sky da Alemanha Florian Plettenberg, especialista em mercado, o defesa francês Lucas Hernández transmitiu esta terça-feira ao Bayern que quer mudar-se já neste defeso para o PSG.

Lucas, ex-Atlético de Madrid, completou quatro temporadas nos bávaros e avisou o clube que não vai renovar o vínculo, que termina daqui a um ano.

O Bayern já disse publicamente que queria mantê-lo por largos anos, mas o polivalente defesa de 27 anos, que não joga desde o Mundial por lesão, está a forçar a saída no imediato.

O Bayern terá aceitado a exigência do francês e aguarda uma proposta oficial do PSG. Os alemães querem 60 milhões e extras.