Lucas Digne renova contrato com o Everton até 2025

Lateral francês representa o clube desde 2018.

O internacional francês Lucas Digne renovou contrato com o Everton por mais duas temporadas, até 2025, anunciou esta quarta-feira o clube sétimo classificado da Liga inglesa de futebol, no qual alinha o português André Gomes.

O lateral gaulês, de 27 anos, tinha vínculo válido até 2023 com o emblema inglês, ao qual chegou em 2018, proveniente do Barcelona, estando a cumprir a terceira temporada ao serviço dos toffees.

Digne, que conta com 35 internacionalizações pela seleção francesa, está perto de atingir as 100 partidas com camisola do Everton, somando, até ao momento, 97 jogos e cinco golos pelo conjunto de Merseyside.

O defesa com mais assistências para golo na presente edição da Premier League (seis) iniciou a carreira no Lille, clube no qual se formou, antes de representar Paris Saint-Germain, Roma e FC Barcelona.