Low pondera regressos de Muller e Hummels à seleção da Alemanha

Avançado do Bayern de Munique e defesa do Borussia Dortmund foram afastados pelo selecionador alemão após a desastrosa participação da equipa no Mundial'2018

O selecionador alemão Joachim Low assumiu, em recente entrevista à revista germânica Kicker, que pondera convocar o avançado Thomas Muller (Bayern) e Mats Hummels (Dortmund) para o Campeonato da Europa de 2020.

"Circunstâncias especiais podem justificar uma mudança de planos. O futuro desse trio será uma questão importante também para mim. Thomas Muller e Mats Hummels não oprimem outros", afirmou à conceituada publicação alemã.

Muller e Hummels foram afastados pelo técnico na sequência da eliminação da 'Mannschaft' na fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2018, ao finalizar, surpreendentemente, a participação na prova atrás de Suécia, México e Coreia do Sul.

O avançado do Bayern de Munique, de 31 anos de idade, contabiliza 100 internacionalizações pela 'Mannschaft' e o defesa do Borussia Dortmund, de 32 anos, envergou a camisola em 70 ocasiões.

De fora das opções do selecionador alemão permanece Jerome Boateng, colega de equipa de Muller, de 32 anos e com 76 internacionalizações, também ele afastado no pós-Campeonato do Mundo de 2018.